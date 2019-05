Roma, sradicano bancomat legandolo a furgone: ricercati

Nella notte vicino a Roma, su via Aurelia a Torrimpietra, è stato sradicato con corde e catene un bancomat delle poste. I malviventi lo hanno poi caricato su un furgone e sono scappati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri: al vaglio le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza per risalire ai responsabili. Inoltre, sempre nella notte in zona Pavona, alle porte della Capitale, i carabinieri sono intervenuti per un furto in banca. I ladri hanno forzato l'ingresso dell'istituto e portato via un roller cash, per poi scappare.