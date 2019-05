Maltempo, allagamenti in strada a Roma: chiuso un sottopasso

Allagamenti in alcune strade, a Roma, a causa della pioggia delle ultime ore. Sono diversi gli interventi effettuati dalla polizia locale. Le strade interessate sono state via Ardeatina, all'altezza del Divino Amore, dove è stato istituito un senso unico alternato, via del Tintoretto e via di Casal Morena, all'altezza di via Niobe. Chiuso il sottopasso di via Appia Nuova all'altezza dell'Aereoporto di Ciampino.

Chiusa la stazione metro Battistini

La forte pioggia ha inoltre causato la chiusura della stazione Battistini della metropolitana, sulla linea A. "Chiusa stazione Battistini (intervento tecnico per danni da maltempo). Utilizzare stazione Cornelia #Roma", informa InfoAtac su Twitter.

