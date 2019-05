Clonavano bancomat in centro a Roma: due arresti

Due cittadini bulgari, di 24 e 47 anni, domiciliati in un B&B della città, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina con l'accusa di accesso e detenzione abusivi di codici di accesso al sistema telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche e telematiche.

L'arresto

Nel primo pomeriggio di venerdì 10 maggio, i carabinieri nel corso di alcuni specifici controlli del territorio, nei pressi di piazza Navona, hanno notato che in uno sportello bancomat erano stati installati dei dispositivi elettronici composti da uno skimmer (dispositivo capace di leggere i dati della banda magnetica dei badge), da una telecamera, e da un congegno elettronico in grado di memorizzare i codici Pin dei dati delle carte. I militari hanno così deciso di predisporre un servizio di osservazione. Poche ore più tardi i due, inconsapevoli di essere monitorati a breve distanza dai carabinieri, si sono avvicinati al bancomat per riprendersi i congegni installati. I militari sono entrati in azione e li hanno bloccati. Nell'auto e nella loro stanza sono stati trovati un computer portatile, alcuni attrezzi tra cui lastre artigianali per estrarre gli skimmer, del nastro biadesivo e delle forbici. Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato.