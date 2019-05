Roma, Casal Bruciato: al via il presidio antifascista

Ha preso il via a Roma la manifestazione antifascista organizzata per esprimere solidarietà alla famiglia nomade assegnataria di una casa popolare in via Satta, a Casal Bruciato, alla periferia est di Roma, oggetto di proteste da parte di abitanti e militanti di CasaPound. Il nuovo "presidio solidale" organizzato nei pressi dello stabile, dopo il sit-in di ieri, martedì 7 maggio, è stato lanciato da parte di movimenti di sinistra e Asia Usb. L'area è presidiata dalle forze dell'ordine con blindati e idranti mentre un elicottero sorvola la zona. A pochi metri di distanza, è partita anche la manifestazione organizzata da Casapound.

La manifestazione

I manifestanti espongono striscioni con su scritto "La dignità nelle periferie non si conquista con la guerra tra poveri" e "Gli unici rom che vi piacciono sono quelli che sostengono le vostre campagne elettorali!", con accanto la foto di Luca Marsella, consigliere municipale di Ostia ed esponente di Casapound, insieme a un membro del clan Spada. "Dobbiamo ribellarci e non lasciare le periferie a Casapound", ha detto al megafono un ragazzo che abita nel quartiere, mentre "siamo tutti rom" e "fuori i razzisti da Casal Bruciato" sono gli slogan intonati dai partecipanti al presidio. Dai palazzi circostanti qualcuno ha risposto "Andate via". Tra i presenti, il segretario regionale del Pd, Bruno Astorre, quello di Roma, Andrea Casu, e il parlamentare di Sinistra Italiana, e consigliere comunale, Stefano Fassina.

Il commento di Cgil Roma e Lazio

Al presidio ha aderito anche la Cgil di Roma e del Lazio: "Oggi parteciperemo al presidio antifascista organizzato in via Satta (Casal Bruciato). Imed, Senada e la loro famiglia hanno diritto, come tutti, a una casa così come a un lavoro e un'istruzione. L'emergenza abitativa e il clima di intolleranza che si respira in tutto il paese vanno affrontati quanto prima con l'obiettivo dell'inclusione e garantendo alle famiglie assegnatarie tutela dalle aggressioni neofasciste. È inaccettabile la possibilità d'azione che a questi gruppi viene concessa. Dovunque ci saranno episodi di intolleranza e aggressioni di stampo razzista e xenofobo saremo in piazza per difendere i valori di eguaglianza e inclusione sanciti nella nostra Costituzione".

Le parole degli organizzatori

Così, invece, gli organizzatori: "A Casal Bruciato c'è una famiglia in trappola. E noi con lei. La nostra civiltà con loro. Doveva essere la loro nuova casa, si è trasformata in una gabbia. Una bambina ha avuto un attacco di panico, a due è venuta la febbre. Hanno paura, per ore non hanno chiuso occhio e neppure toccato cibo".

Il sit-in di Casapound

A pochi metri è iniziata la manifestazione di Casapound a Casal Bruciato. I manifestanti, che intonano cori come "il quartiere non vi vuole" e "basta case ai rom", si trovano su un lato di piazza Balsamo Crivelli 'chiusi' tra sei blindati della polizia. "Con oggi non finisce la nostra battaglia qui a Casal Bruciato - ha detto Mauro Antonini, responsabile di Casapound del Lazio - continua il nostro presidio per liberare l'appartamento e darlo a chi ne ha veramente diritto". I partecipanti hanno esposto uno striscione con il tricolore che reca la frase: "Alcuni italiani non si arrendono".

