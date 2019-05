Momenti di tensione in via Satta a Casal Bruciato, quartiere di Roma, davanti al palazzo teatro da ieri di proteste contro l'assegnazione di una casa popolare a una famiglia di nomadi. Alcuni manifestati dei movimenti di sinistra sono arrivati sventolando bandiere dell'Asia Usb e gridando "Siete nemici del popolo, vergogna" ai militanti di Casapound e ad alcuni residenti, situati dall'altro lato della cancellata, chiusa e presidiata da due cordoni di forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Tra i due gruppi contrapposti non c'e' stato nessun contatto.

I cori dei manifestanti

"Stupratori" e "Giù le mani dalle case popolari” sono i cori intonati dai manifestanti del sit-in dei movimenti di sinistra e dell'Usb radunati davanti al palazzo. A partecipare diversi abitanti del quartiere. "Violentatori, ridicoli" è stata la risposta di Casapound mentre alcuni residenti hanno replicato con cori "buffoni" e l'inno nazionale. “Ti stupro”, ha urlato un uomo al passaggio di una donna che stava rientrando nella palazzina accompagnata da una bimba.

Le parole del padre di una famiglia rom

"Ci hanno detto che noi - riferisce il padre di una famiglia rom alla quale il Comune di Roma ha assegnato una casa popolare - con le nostre famiglie e i bambini, dovevamo subito uscire da casa. E ci hanno minacciato dicendoci che ci avrebbero tirato bombe e ci avrebbero picchiati. I miei figli hanno visto e sentito tutto questo e ora, con queste persone sotto casa, hanno paura. Tanto che per fare la spesa siamo stati scortati dalla polizia. Ma a questa casa ne abbiamo diritto, ce l'ha assegnata il Comune".

Fassina: “Inaccettabili strumentalizzazioni”

"Sulle assegnazioni di case popolari, sono sempre più gravi e inaccettabili le strumentalizzazioni di Casapound e della destra in doppio petto seduta in Parlamento. Come al solito, vigliaccamente, attaccano gli ultimi, in questo caso famiglie Rom impegnate in percorsi di integrazione", queste le parole di Stefano Fassina, consigliere comunale di Sinistra per Roma, presente in via Satta. "A Roma, vi è da decenni, una drammatica carenza di case popolari, ma Casapound e destra istituzionale, invece di chiedere l'utilizzo per fini pubblici delle decine di migliaia di appartamenti sfitti dei palazzinari, alimentano la guerra tra chi è più in difficoltà. Serve un piano nazionale di edilizia residenziale pubblica. A tal fine, nell'autunno scorso abbiamo presentato un Disegno di Legge. La sindaca Raggi deve rivolgersi al Governo e alla Regione per impegni precisi e vincolanti per le periferie", ha concluso Fassina.