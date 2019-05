Roma, Raggi: “Avanti i lavori stradali in via di Tor Bella Monaca”

"Proseguono i lavori in via di Tor Bella Monaca, nella periferia est della città - annuncia su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Nel tratto che va tra via Cambellotti e Via Quaglia gli interventi sono in fase di completamento. Durante questi lavori di manutenzione straordinaria, effettuati dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, è stata 'fresata' la pavimentazione di circa 30 centimetri. I lavori procedono con il rifacimento dello strato di base, del binder e del tappetino di usura - prosegue la sindaca -. Un intervento profondo che servirà a restituire ai cittadini una #StradaNuova, con appalti regolari e lavori fatti bene. Sappiamo che i cantieri provocano disagio alla circolazione, chiediamo ai cittadini di essere pazienti. Il risultato ripagherà l'attesa", conclude Raggi.