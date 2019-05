Metro Roma, riaperta la fermata Spagna. Era chiusa dal 23 marzo

I treni della metro di Roma hanno ripreso a fermarsi a Spagna, dopo un mese e mezzo di chiusura della stazione. È avvenuto dopo che l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi, Ustif, del Ministero delle infrastrutture e trasporti, ha completato le prove su tutti gli impianti di scale mobili della stazione con esito positivo. Restano ancora chiuse le fermate Barberini e Repubblica. "La riapertura della stazione metro di Spagna è una buona notizia per tutti - spiega l'assessore alla Mobilità Linda Meleo -. Proseguono senza sosta le operazioni per riaprire nel più breve tempo possibile le altre stazioni".

Era chiusa dal 23 marzo

La chiusura della fermata Spagna era stata annunciata il 23 marzo dopo il sequestro disposto dalla magistratura dell'attigua stazione Barberini, in seguito a un incidente su una scala mobile. Per svolgere dei controlli il responsabile di esercizio degli impianti di traslazione di Spagna aveva deciso di inibire all'uso le scale mobili, le quali erano della stessa tipologia di quelle presenti a Barberini. Per eseguire i controlli era stato necessario chiudere la fermata, che non dispone di altre vie di accesso in banchina.

Pacetti, Movimento 5 Stelle: "A breve sarà riaperta Repubblica"

"La stazione Metro Spagna riapre. Sono stati infatti effettuati tutti i collaudi sulle scale mobili necessari a garantire l'incolumità dei cittadini e dei turisti. Atac ha appena ricevuto il via libera anche dall'Ustif, l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Mit. A breve verrà riaperta anche la stazione Metro Repubblica mentre purtroppo i tempi saranno un po' più lunghi per la stazione di Barberini che è ancora sotto sequestro". Così scrive su Facebook il capogruppo del M5S Giuliano Pacetti. "Abbiamo fatto tutto quello che era doveroso fare per garantire la sicurezza dei passeggeri e il contratto con la ditta che si occupava della manutenzione delle scale è stato subito rescisso. Il tutto nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza. Abbiamo dovuto attendere i tempi tecnici necessari ma ne è valsa la pena", conclude.

Le parole degli esponenti del Pd

"La montagna ha partorito il topolino", afferma in una nota Stefano Pedica del Partito Democratico. "Dopo settimane di attesa, il Mit annuncia che la stazione della metro Spagna può riaprire. E Repubblica e Barberini? Il Campidoglio dica chiaramente ai cittadini come stanno le cose e soprattutto risarcisca tutti i commercianti che sono stati gravemente penalizzati dalla chiusura della metro in pieno centro". Dal partito democratico del I municipio, il segretario Marco Cappa dichiara: "La stazione di Repubblica è rimasta chiusa per oltre sei mesi, un danno enorme per i residenti, i commercianti, i pendolari e i turisti che frequentano il centro di Roma". Sempre il Pd di Roma ha annunciato per l'8 maggio, insieme al Pd del I Municipio, un flash mob presso la stazione 'Repubblica' nell'ambito della campagna 'Riapriamo Roma'.