Roma, 23enne rapinato al Pigneto: due arresti

Un ragazzo di 23 anni è stato rapinato del telefono cellulare mentre si trovava nel quartiere Pigneto per trascorrere la serata. Il giovane è stato accerchiato da tre uomini e colpito con un pugno al volto. Uno degli aggressori ha perfino morso il ragazzo alla mano, per poi fuggire con il bottino. Il 23enne ha tentato di inseguire i malviventi e, quando in via del Pigneto ha incrociato una pattuglia dei carabinieri, ha spiegato quanto successo, dando ai militari una descrizione dei tre rapinatori.

Gli arresti

A quel punto sono scattate le ricerche nella zona, e un primo sospettato - un 28enne del Gambia e senza fissa dimora - è stato trovato poco lontano, in via del Pigneto, e fermato dopo un breve tentativo di fuga. Uno dei suoi complici, un 23enne del Gambia, senza fissa dimora e con precedenti, è stato rintracciato in via Casilina, all'angolo con via Ascoli Piceno. Anche lui è finito in manette dopo un breve inseguimento a piedi. Per entrambi è scattato il fermo di indiziato di delitto per concorso in rapina. Nessuna traccia del terzo sospettato, tutt’ora ricercato. Il telefono della vittima, invece, è stato trovato nelle tasche di uno dei due fermati e restituito al legittimo proprietario. I due fermati sono stati rinchiusi nel carcere di Regina Coeli in attesa di processo.