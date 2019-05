Roma, incendio in un appartamento: due feriti

Le fiamme sono divampate in un appartamento in via Fusco, in zona Balduina a Roma. Nell'incendio sono rimaste ferite due persone, tratte in salvo dai vigili del fuoco giunti sul posto, che sono state trasportate in ospedale in codice rosso a causa delle ustioni riportate. Ancora in corso gli accertamenti per fare luce sulle cause del rogo.