Arrestato a Roma un giovane di 16 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione Roma Alessandrina sono intervenuti per sedare una lite sorta tra una mamma e il proprio figlio, ma poi hanno scoperto la droga in casa e hanno arrestato il giovane di 16 anni.

Sorpreso con cocaina e marijuana

Giunti nell'appartamento per calmare gli animi, i militari sono stati subito insospettiti dalla reazione del ragazzo. Hanno quindi approfondito il controllo trovando 6,5 grammi di cocaina e 730 euro ritenuti provento di attività illecita. Inoltre in casa del giovane pusher i militari hanno ritrovato, ben nascosti, più di 52 grammi di hashish. In attesa di comparire dinnanzi l'Autorità Giudiziaria per i minori, il 16enne è stato trasferito in un Centro di prima accoglienza della Capitale.