Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Domenica nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata caratterizzata da tempo piuttosto grigio e perturbato con piogge e rovesci più insistenti tra mattino e pomeriggio tra Umbria e Lazio, qui in esaurimento serale. Sulla Toscana maggiore variabilità con locali acquazzoni o temporali entro il pomeriggio, in esaurimento serale. Tuttavia nella notte giunge un nuovo e più intenso fronte freddo dal Nord Europa, responsabile di una recrudescenza del maltempo sulla Toscana nord-occidentale. Temperature in calo nei massimi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. schiarite in serata, sono previsti 12mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Domenica cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 11mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso. Domenica ieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento associate a piogge pomeridiane.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 3,4 µg/m³.