A Roma paura in via Casilina, all'altezza del civico 1048, nei pressi del policlinico Casilino. Un uomo ha perso il controllo del camion betoniera travolgendo 20 auto prima di fermare la corsa sui vecchi binari del tram. Sono quattro al momento i feriti, tra loro anche il conducente del mezzo che, secondo le prime informazioni, avrebbe accusato un malore al volante. Sono stati portati in ospedale in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. Il 118 è ancora sul posto con due ambulanze.

Data ultima modifica 03 maggio 2019 ore 12:47