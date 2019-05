Mostre a Roma: cosa fare nel weekend del 4-5 maggio

Weekend ricco di appuntamenti a Roma. Da segnalare tre spettacoli teatrali: "Autobiografia erotica" al Piccolo Eliseo; "Macbettu" sul palcoscenico dell’Argentina e "La Donna in Nero", dopo 25 anni di repliche ininterrotte a Londra, al Ciak. Senza dimenticare la mostra "Elica Balla e l’arte in tempo di guerra" e gli ultimi giorni di omaggio a due grandi artisti, Andy Warhol e Jackson Pollock.

Mostre ed eventi che inaugurano a Roma questa settimana

"Elica Balla e l’arte in tempo di guerra"

Le memorie di Elica Balla, fortemente legate al tempo dell’occupazione nazista di Roma, si intrecciano alle opere e alle testimonianze che riguardano la bella e talentuosa figlia del maestro futurista, protagonista di una mostra in corso fino al 16 maggio alla Casa della Memoria e della Storia. Con le sue opere Elica racconta di rastrellamenti, strade deserte, linee telefoniche intasate, spari, paura. L’esposizione, a ingresso libero, si potrà visitare dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20.

Gli omaggi a Andy Warhol e Jackson Pollock

Al Complesso del Vittoriano chiuderanno in contemporanea, domenica 5 maggio, i due grandi omaggi dedicati, a Roma, a Andy Warhol e Jackson Pollock. Realizzata in occasione del novantesimo anniversario della sua nascita, la mostra su Warhol presenta oltre 170 opere. L’esposizione "Pollock e la Scuola di New York" documenta la rivoluzione artistica dell’action painting con circa 50 capolavori, tra cui il celebre Number 27, la grande tela di Pollock lunga oltre tre metri.

"Autobiografia erotica"

Dal romanzo di Domenico Starnone, da oggi a domenica 12 maggio, arriva al Piccolo Eliseo "Autobiografia erotica", adattamento firmato dallo stesso Premio Strega, per la regia di Andrea De Rosa. Protagonisti, Pier Giorgio Bellocchio e Vanessa Scalera. Protagonisti Aristide e Mariella, napoletani d’origine, che si incontrano in un appartamento della Capitale. Orari: da martedì a sabato alle 20; domenica ore 17.

"Macbettu"

Doppio appuntamento sul palcoscenico dell’Argentina per William Shakespeare con "Macbettu", pluripremiata versione in sardo che Alessandro Serra ha tratto e diretto dalla tragedia del Bardo, portandola di fronte al Carnevale barbaricino. Fino al 5 maggio. Orari: venerdì ore 21; sabato ore 19; domenica ore 17.

"La Donna in Nero"

Dopo 25 anni di repliche ininterrotte a Londra, è al Ciak lo spettacolo-cult che ha terrorizzato migliaia di spettatori: "La Donna in Nero", adattamento per il teatro che Stephen Mallatratt ha tratto dal romanzo di Susan Hill, in Italia diretto da Raffaele Castria e con Giuseppe Pambieri protagonista insieme a Nicola Paduano. Fino al 12 maggio. Inizio spettacoli: ore 21; domenica ore 17; pomeridiana di giovedì 9 Maggio: ore 17.

Mostre ed eventi in corso a Roma a maggio 2019

"World Press Photo 2019", mostra al Palazzo delle Esposizioni

La mostra a Palazzo delle Esposizioni visitabile fino al 26 maggio 2019. Dal 1955 il Premio "World Press Photo", uno dei più importanti riconoscimenti nell’ambito del fotogiornalismo, premia ogni anno diversi fotografi professionisti per i loro migliori scatti - presentati come singoli o come racconti - contribuendo così a costruire la storia del miglior giornalismo visivo mondiale. Orari: domenica, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10 alle ore 20. Venerdì e sabato dalle ore 10 alle ore 22.30.

"Cross over 2019: 5 personalità a confronto"

Al Muef ArtGallery di Roma, via Poliziano 78b, si può visitare la mostra intitolata "Cross Over 2019: 5 personalità a confronto", a cura di Virgilio Patarini, Catalogo Zamenhof Art, che vede a confronto cinque mini-personali (di 7/8 opere ciascuno) degli artisti Bruno De Santi, Siberiana Di Cocco, Giuseppe Orsenigo, lo stesso Virgilio Patarini e Alessandro Pedrini. Esposizione in calendario fino al 7 maggio, tutti i giorni dalle 17 alle 20. Chiuso domenica e lunedì. Ingresso libero.

Garrubba, itinerari umani per svelare mondo

"Lontano. Caio Mario Garrubba. Fotografie" è il titolo dell’esposizione ospitata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, curata da Gabriele D’Autilia ed Enrico Menduni, organizzata e promossa da Istituto Luce-Cinecittà. 100 scatti, in gran parte inediti, per scoprire lo sguardo, i viaggi e gli itinerari umani di un autore ancora troppo poco conosciuto in Italia, stimato a livello internazionale come un autentico maestro. Visitabile fino al 2 giugno. Orari: dal martedì alla domenica dalle 8.30 alle 19.30. Ultimo ingresso 45 minuti prima della chiusura.

Sei personaggi, Pirandello torna al Valle

La mostra dedicata a Luigi Pirandello, dal titolo "Manicomio! Manicomio" che cita la prima reazione sconcertata dal pubblico in sala, è realizzata dal Teatro di Roma ed è visitabile fino al 12 giugno. Per questa mostra c'è una grande ricorrenza storica: è al Valle che la prima volta, il 10 maggio 1921, fu rappresentato uno dei capolavori della drammaturgia del '900, "Sei personaggi in cerca d’autore". La mostra arriva con due anni di anticipo sul centenario di quella burrascosa prima. Un percorso a tappe che attraversa un secolo, costruito con locandine d’epoca, testi, testimonianze, ricostruzioni, proiezioni video e materiali fotografici. Orari: aperta tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 19. Lunedì riposo.

At Home. Progetti per l'abitare contemporaneo

Tema centrale del nuovo allestimento delle collezioni di architettura è l’evoluzione del concetto di abitare dal dopoguerra a oggi, analizzato attraverso le opere dei grandi maestri del Novecento e delle nuove figure emergenti nel panorama dell’architettura internazionale. L’allestimento della mostra si basa sull’intersezione di più percorsi, intrecciando le varie scale dell’abitare, dall’individuale al collettivo, con particolare attenzione alle esperienze più articolate e ibride che testimoniano i nuovi rapporti tra individuo e comunità. Visitabile fino al 22 marzo 2020. Orari: dalle 11 alle 19, ma solo il sabato dalle 11 alle 22. Chiuso il lunedì.

Mostre da non perdere nel resto del Lazio

L’infiorata di del Corpus Domini a Tivoli

Domenica 5 Maggio in Via Domenico Giuliani, a Tivoli, sarà allestita l’Infiorata in occasione della Madonna di Maggio a cura dell’Associazione “Contrada Via Maggiore”. L’Infiorata è una manifestazione consistente nel realizzare tappeti per mezzo di fiori o parti di essi generalmente in occasione della festività cattolica del Corpus Domini. Lo spettacolo inizia sabato dalle ore 21 con l’apertura dei lavori su via Domenico Giuliani (già Via Maggiore).

La festa del Baccanale a Campagnano di Roma

Si terrà fino a domenica 5 maggio l’edizione numero 61 della Festa del Baccanale a Campagnano di Roma. Rende omaggio al gusto, alla qualità e alla genuinità della tradizione agroalimentare campagnanese come il pane, il vino e il “carciofo campagnano”.

Eventi per bambini a Roma

Kid Pass Days 2019 al Museo di Villa Giulia

Il Museo di Villa Giulia, nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio, è pronto ad accogliere tanti bambini con la filosofia imparare divertendosi. Il mese di maggio è dedicato alle "Storie Narrate". Sabato è in programma "Costruiamo il nostro librino tattile": alle 17 si realizzerà con tutta la creatività un librino tattile attraverso fotografie, stoffe, cartoncini, colori, elementi naturali e da riciclo. Domenica, invece, è previsto l’ingresso gratuito al museo.

#FuturaLeonardo al Miur

Laboratori, gare di idee, una caccia al tesoro digitale, visite guidate per bambini e ragazzi. Tutto ispirato a Leonardo da Vinci. Saranno queste le attività di #FuturaLeonardo, l’iniziativa didattica e formativa organizzata dal Miur dedicata al grande genio italiano, in occasione del cinquecentenario della sua morte. La manifestazione si terrà a Roma, a Castel Sant’Angelo, fino al 4 maggio.