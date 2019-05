Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 3 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il tempo torna a peggiorare sulle regioni tirreniche a causa di un fronte in discesa dal Nord Europa e pilotato da una saccatura artica. Tra il mattino e il pomeriggio probabili locali piogge e carattere sparso specie sulla Toscana, in particolar modo settentrionale e orientale dal pomeriggio; altrove variabilità generalmente asciutta. Peggiora dalla serata su toscana centrale e coste della Maremma, preludio di un peggioramento diffuso nottetempo con rovesci e temporali in entrata dal Tirreno. Temperature minime in aumento, massime previste in lievissimo calo. Venti moderati a tratti sostenuti da Sud, con rinforzi su coste mari e Arcipelago; tra deboli e localmente moderati da SO in quota. Mari tendenti a mossi o molto mossi, specie in serata.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2550m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.