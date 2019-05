Incidente stradale a Veroli, furgone si ribalta: sette feriti

Sono sette i feriti in un incidente stradale a Veroli, in provincia di Frosinone. Ieri sera, giovedì 2 maggio, un furgone cassonato è finito fuori strada ribaltandosi in via Colle Pelero, all'altezza dell'Alpassi. Gravi le condizioni di uno dei sette occupanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e la polizia locale per i rilievi del caso.