Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 2 maggio

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata relativamente buona caratterizzata dal passaggio di velature e locali annuvolamenti pomeridiani sulle zone interne a ridosso dei rilievi appenninici. In serata nubi in aumento sull'alta Toscana con qualche piovasco o pioviggine tra Apuane, Lunigiana e Garfagnana. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Mari generalmente mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2750m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti due millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 26,5 µg/m³.