Francesco Chiricozzi (CHI È) aveva ricevuto il Daspo di un anno dal questore di Genova ed era stato denunciato per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Il consigliere comunale di Vallerano, in provincia di Viterbo, eletto con Casapound e arrestato per lo stupro di gruppo di una donna di 36 anni avvenuto il 12 aprile, il 12 agosto del 2018 era andato a Genova per assistere al match della Tim Cup Sampdoria-Viterbese Castrense ed era stato denunciato perché era stato sorpreso all'ingresso dello stadio con un fumogeno nascosto nei pantaloni. Chiricozzi, inoltre, per cercare di evitare la denuncia, aveva anche sottolineato di essere un consigliere comunale. Chi è Francesco Chiricozzi, consigliere Casapound accusato di stupro