Roma, ubriaco e drogato non si ferma all’alt: preso dopo inseguimento

Un 27enne romeno è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato al termine di un inseguimento in cui guidava senza patente, ubriaco e sotto l'effetto di stupefacenti. Il 27enne mentre viaggiava a forte velocità lungo la via Flaminia, in direzione Roma, è stato notato dai carabinieri che gli hanno intimato l’alt. Il giovane non si è fermato ed è così iniziato l’inseguimento.

L’inseguimento

Durante l’inseguimento, finito in via Giustiniana, dove il 27enne ha terminato la corsa contro una gazzella dei carabinieri, in più occasioni non ha esitato a colpire l'auto dei militari, cercando di farla finire fuori strada. Mentre i carabinieri cercavano di bloccarlo una volta scesi dalla vettura, ha ingranato la marcia tentando nuovamente di darsi alla fuga ma è stato fermato. Dagli accertamenti è emerso che non ha mai conseguito la patente e che guidava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e con un tasso alcolemico pari a 1,52 g/L. Su disposizione del pubblico ministero, è stato portato in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.