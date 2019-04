Roma, muore mentre scarica il camion: aperte le indagini

Sarebbe morto per cause naturali l'uomo deceduto per strada nella mattina di martedì 30 aprile, mentre scaricava latticini da un camion in zona Appio. Si ipotizza un infarto. L'allarme è scattato intorno alle 8 in via Tommaso da Celano.

L'uomo è stato visto cadere sulla carreggiata mentre lavorava: inutili i soccorsi degli uomini del 118, giunti sul posto con gli agenti della polizia e della polizia locale. La salma è stata portata al policlinico Tor Vergata.

Data ultima modifica 30 aprile 2019 ore 13:51