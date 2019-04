Scontro frontale tra un'auto e un furgone a Ostia, un morto

Tragedia nella tarda serata di ieri, domenica 28 aprile, in via Ostiense, all'altezza di Ostia Antica. Nell'impatto frontale sono rimasti coinvolti un'auto e un furgone. Nell'incidente stradale è morto un uomo di 72 anni, conducente dell'auto. Si tratta di Roberto Ribeca, in passato presidente della XIII Circoscrizione. A bordo del furgone un cittadino romeno di 43 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Grassi di Ostia. Da quanto trapela, sarebbe stato ubriaco e sarà indagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell'incidente. La strada è stata chiusa fino alle sette di questa mattina in entrambe le direzioni.

Data ultima modifica 29 aprile 2019 ore 11:51