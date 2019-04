Meteo a Roma: le previsioni di oggi lunedì 29 aprile

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Residua aria fredda in quota determina condizioni di diffusa instabilità in estensione al pomeriggio su tutti i settori centro-orientali della regione e sulle zone interne, rilievi appenninici e aree prospicienti di Umbria e Lazio. Nubi in transito la sera sui settori orientali, poche nubi invece su coste e zone sub-costiere. Torna la neve sui crinali appenninici dal metà/tardo pomeriggio fin sotto i 1500m. Temperature massime in calo, più marcato in quota. Venti tra deboli e moderati da ONO sul Lazio. Mari mossi, moto ondoso in progressiva attenuazione serale sulle coste.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 2.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,2 µg/m³.