Meteo a Roma: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Pressioni medie e livellate favoriscono una giornata sostanzialmente soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio, pur con cieli a tratti solcati da nubi sparse di passaggio, che al mattino potranno essere ancora consistenti e diffuse sulla Toscana settentrionale e sull'alta Umbria. A fine giornata peggiora sull'alta Toscana con piogge. Temperature in aumento soprattutto nei massimi, in linea con le medie del periodo. Venti tra deboli e moderati in prevalenza da Ovest, con rinforzi sulla Toscana e sull'alta Umbria entro il pomeriggio. Mari mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Domenica cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare mosso. Domenica cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata, sono previsti 2mm di pioggia.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,1 µg/m³.