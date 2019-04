Un gruppo di neofascisti ha srotolato vicino a Piazzale Loreto, a Milano, uno striscione con la scritta 'Onore a Mussolini Irr'. Si tratterebbe di un gruppo di Irriducibili della Lazio, che questa sera, mercoledì 24 aprile, affronta, a San Siro, il Milan in occsione della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Sembra che, dopo il blitz, i neofascisti si siano dileguati all'istante. Alcuni di loro, tuttavia, sarebbero già stati identificati, anche grazie a una fotografia scattata da un passante all'inizio di corso Buenos Aires, dove è avvenuto il blitz. L'ipotesi di reato è di 'manifestazione fascista', prevista dall'articolo 5 della Legge Scelba del 1952. Prima di iscrivere formalmente il fascicolo, però, la Procura milanese deve attendere l'informativa dalla Digos.

I precedenti

L'articolo 5 della Legge Scelba punisce con la reclusione fino a tre anni "chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste". A febbraio il Tribunale di Milano aveva assolto, perché "il fatto non sussiste", tre persone accusate di avere violato l'articolo durante una cerimonia commemorativa dei caduti della Repubblica Sociale, che si svolge ogni anno al campo X del cimitero Maggiore di Milano. In quel caso il giudice ha ritenuto che l'avere urlato il motto nazista 'Sieg Heil' ed esposto uno stendardo della 'associazione combattenti 29esima divisione granatieri Waffen-SS' poteva essere ritenuta una "manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita", che non aveva attentato alla "tenuta dell'ordine democratico". Una manifestazione "costituzionalmente garantita, all'interno di un contesto commemorativo". Il blitz di oggi, però, è avvenuto in strada davanti ai passanti. Sempre di recente, poi, il PM di Milano Piero Basilone ha chiesto tre mesi di carcere per quattro dirigenti di 'Lealtà Azione', per una manifestazione con saluti romani sempre al campo X del cimitero Maggiore, il 25 aprile 2016.

Anpi chiede applicazione leggi Scelba e Mancino

Piazzale Loreto è uno dei luoghi simbolo della Resistenza milanese, dove vennero esposti i cadaveri di quindici partigiani e, otto mesi più tardi, quelli dello stesso Mussolini e di Claretta Petacci. "Chiediamo alle autorità di individuare i responsabili", le parole del presidente milanese dell'Anpi, Roberto Cenati. "Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte applicando le leggi Scelba e Mancino, è ora di dire basta", ha poi aggiunto.

E ancora: "È una cosa allucinante - prosegue Cenati -. Una nostra iscritta ci ha avvisato dello striscione portato da una settantina di persone, che hanno intonato canti e slogan fascisti e hanno fatto il saluto romano".

Salvini: "Nessuna tolleranza"

"Nessuna tolleranza per ogni forma di violenza, fisica o verbale", dice il ministro degli Interni Matteo Salvini. "Ringrazio le forze dell'ordine che stanno seguendo con attenzione la situazione", aggiunge il ministro. "Il calcio deve tornare ad essere un'occasione di festa e d'incontro, non di rissa e scontro".

Pisapia: "Sfregio a Milano"

"È un autentico sfregio a Milano, Città medaglia d'oro della Resistenza", secondo l'ex sindaco del capoluogo lombardo, Giuliano Pisapia. "Domani - ha aggiunto l'ex primo cittadino, ora capolista del PD alle europee - la città, in occasione della manifestazione in ricordo del 25 aprile, cancellerà questa inquietante e vergognosa provocazione neofascista. I valori della resistenza sono le radici su cui si è costruita la nostra Repubblica".

PD: "Migliore risposta è corteo di domani"

"La storia li ha già sconfitti, se ne facciano una ragione. La migliore risposta a questi 'signori', che arrivano in piazza per srotolare uno striscione e poi fuggono a gambe levate, sarà il corteo di domani. Alla luce del sole, nel giorno della Liberazione, sfileremo per le vie di Milano per celebrare i valori della nostra Repubblica antifascista. Dopo aver annunciato di disertare le celebrazioni del 25 Aprile, pretendiamo una presa di posizione da parte di questo Governo. Salvini, ministro degli Interni, condanni apertamente chi viola le leggi dello Stato". Così la segretaria metropolitana del PD, Silvia Roggiani.

