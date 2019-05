Milano, Festa della Liberazione: gli eventi in programma per il 25 aprile

Domani, giovedì 25 aprile (PERCHE' SI FESTEGGIA), Milano celebra il 74esimo anniversario dalla Liberazione dal regime fascista e dall’occupazione militare tedesca dell’esercito nazista con eventi e cortei a cui parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale (GLI EVENTI NELLE CITTA' ITALIANE). In mattinata, gli appuntamenti sono in piazza Tricolore (ore 9), a Palazzo Isimbardi (ore 9.15), a Palazzo Marino (ore 9.30), in largo Caduti milanesi per la Patria (ore 10) e in largo Campo Giuriati (ore 10.30) dove verranno poste delle corone in ricordo dei caduti. Al Cimitero militare inglese di Trenno, alle 11, è in programma una cerimonia commemorativa, cui prenderà parte anche +Europa, con una delegazione guidata dal segretario nazionale Benedetto Della Vedova.

Il corteo da Corso Venezia a Piazza Duomo

Alle 14.30 circa, un corteo partirà da Corso Venezia per giungere in Piazza Duomo, dove si terrà un comizio previsto verso le 15.30. Prenderanno la parola il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, il presidente nazionale di Aned Dario Venegoni, la presidente nazionale Anpi Carla Nespolo e il presidente dell’Anpi milanese Roberto Cenat. Alla marcia saranno presenti il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti e i segretari generali della Cgil e della Uil, Maurizio Landini e Carmelo Barbagallo.

Il 25 aprile in chiave femminile

Il Pd Milano Metropolitana celebra il 25 aprile in chiave femminile, ricordando le donne che hanno animato la Resistenza e la Liberazione dal nazifascismo, da Lina Merlin, a Rossana Rossanda, fino a Giulia Lombardi. Il partito sfilerà in corteo portando con sé 40 cartelli raffiguranti parole al femminile: libertà, uguaglianza, liberazione, solidarietà, proprio per celebrare il ruolo delle donne nella Resistenza. Alla marcia il partito sarà nuovamente accanto alla Brigata Ebraica.