Roma, in fiamme 14 auto in un’area condominiale in zona Magliana

Quattordici automobili sono andate a fuoco nella notte di martedì 23 aprile a Roma. Il rogo ha avuto luogo in un'area condominiale in via Pescaglia, in zona Magliana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Villa Bonelli. Sette macchine sono state completamente distrutte dalle fiamme mentre le altre sono rimaste parzialmente danneggiate. Non risultano esserci feriti. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.