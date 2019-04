Fiumicino, dal 1 maggio spiagge aperte ai cani se sono al guinzaglio

Al via una novità per chi desidera portare il proprio cane con sé in spiaggia: l'ordinanza balneare per la stagione 2019 prevede infatti la possibilità di portare il proprio amico a quattro zampe in riva al mare, a patto che sia munito di guinzaglio e/o museruola. La novità entra in vigore il prossimo 1 maggio sui 24 chilometri di costa del Comune di Fiumicino. Resta compito del proprietario o della proprietaria rimuovere le deiezioni del proprio cane. Gli stabilimenti, come lo scorso anno, potranno allestire un'area dedicata ai cani, per un massimo di 10 animali e previa autorizzazione delle autorità competenti.

La spiaggia libera

Confermata anche la spiaggia libera per i cani, nel tratto di litorale, di circa 300 metri, che va dalla fine dell'abitato di Passoscuro verso Palidoro, nella costa nord del comune. Per conoscere tutti i dettagli della nuova ordinanza balneare è possibile visionarla nella sezione Albo pretorio - Ordinanze sindacali del sito del Comune.