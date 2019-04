Investito da auto a Roma, muore 51enne

Tragedia a Roma. Nella notte un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto. Alla guida c'era una donna di 33 anni. L'episodio è avvenuto intorno all'una in via Ostiense, nei pressi del civico 170. Sul posto è arrivata l'ambulanza, ma l'uomo è deceduto prima del trasporto in ospedale. La conducente della macchina, sotto choc, è stata accompagnata in ospedale per gli esami tossicologici di rito, risultati negativi. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell' incidente.