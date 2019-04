Roma, cliente spara al tassista: non voleva portarlo a Firenze

Un tassista è stato ferito alla mano da un colpo di pistola, alla periferia di Roma, nel pomeriggio di oggi, sabato 20 aprile. La polizia ha fermato un uomo di origine cinese, che si trova ora in commissariato. Il conducente del taxi ha raccontato di aver preso il cliente in via Zenodossio, in zona Casilina. Una volta a bordo, l'uomo gli ha chiesto: "Mi porti a Firenze". Al rifiuto del tassista, il cinese ha sparato. L'uomo è stato rintracciato dai poliziotti del commissariato Prenestino, che hanno recuperato anche la pistola. Il tassista è stato portato in ospedale. Non è grave.