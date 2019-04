Bimba nasce sull'eliambulanza del 118 diretta a Viterbo

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 aprile, una bambina è nata sull'eliambulanza dell'Ares 118, che stava trasportando la madre all'ospedale di Viterbo. A darne notizia è la Regione Lazio.

Il parto in volo

Poco dopo le 19 di ieri, è arrivata alla centrale operativa Ares 118 di Rieti-Viterbo una richiesta di soccorso per una giovane gestante con gravidanza a termine, che lamentava contrazioni forti e ravvicinate, con rottura delle acque in corso. È stato quindi deciso di attivare l'elisoccorso, visto lo stato avanzato di travaglio e la distanza tra Vasanello (dove risiede la donna) e l'ospedale Belcolle di Viterbo. L'eliambulanza Pegaso 33, partita da Viterbo, ha raggiunto la futura mamma in dieci minuti. A metà tragitto la giovane, aiutata dal medico e dall'infermiere a bordo, alle 19:38, ha dato alla luce una bambina, Delia. Gli operatori, dopo aver clampato il cordone ombelicale, hanno adagiato la piccola sul petto della mamma, e l'hanno riscaldata con coperte termiche. Atterrati al Belcolle di Viterbo, madre e neonata sono state affidate alle cure del personale ospedaliero.

Assessore Sanità: "Intervento straordinario"

"Voglio rivolgere un sentito ringraziamento agli operatori dell'Ares 118 per lo straordinario e tempestivo intervento in elisoccorso”, afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "La nascita della piccola Delia in condizioni così straordinarie ci riempie di gioia. Auguri per il lieto evento alla madre e a tutti i famigliari". "Voglio fare i complimenti al personale sanitario e a quello di volo - ha aggiunto il commissario dell'Ares, Maria Paola Corradi - che, con grande professionalità, hanno saputo gestire la situazione al meglio. La loro preparazione ha permesso che la nascita della piccola Delia sia avvenuta senza problemi, anche in un luogo singolare e insolito come un elicottero in volo".