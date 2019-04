Ardea, rapisce figlio e lo porta all'estero: ritrovato grazie a video

È stato rintracciato il bambino di tre anni che, a settembre scorso, era stato sottratto dal padre all’ex compagna di Ardea (Roma) e portato all’estero. I poliziotti del commissariato Aurelio lo hanno trovato, alcune settimane fa, in un paese dell’Est Europa. Le indagini sono partite dalla denuncia della madre, la quale aveva raccontato che l'ex compagno, un italiano di 41 anni, con cui era in lite, dopo averla aggredita, le aveva sottratto il figlio portandolo con sé in una località sconosciuta.

L’analisi dei filmati

A seguito della denuncia sono partite le indagini. Gli investigatori hanno visionato alcuni video che la donna aveva ricevuto dall'uomo, in cui si vedevano lui e il piccolo. Analizzando le immagini hanno estrapolato due numeri di targa di auto in transito, risultate di un paese dell'Est. Dall'analisi dei filmati, inoltre, gli agenti hanno individuato la località precisa e la piazza in cui erano stati girati. Le informazioni acquisite sono state comunicate all'Interpol, per allertare la polizia del luogo dove presumibilmente si trovava il bimbo.

Arrestato il padre

Dagli accertamenti eseguiti, il padre era risultato destinatario della misura di sicurezza della Casa Lavoro, della durata di un anno. La polizia estera, grazie alle indicazioni dei colleghi italiani, ha ritrovato padre e figlio. L'uomo è stato arrestato perché irregolare sul territorio di quello Stato e il bambino è stato affidato alle autorità italiane e riportato in Italia. Il Tribunale dei Minorenni ha dichiarato la sospensione della responsabilità genitoriale dell’ex coppia e nominato un tutore per il minore.