Roma, Raggi: “Online la call per riuso dell’ex Città Altra Economia”

"E’ online la 'call' per il recupero e il riuso dei locali dell'ex Città dell'Altra Economia (Cae), finalizzata alla realizzazione di progetti di rigenerazione della struttura inserita nel complesso del Mattatoio". Lo annuncia in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, che sottolinea: "Il patrimonio immobiliare di Roma torna a nuova vita. Dopo anni di abbandono e inutilizzo, Roma Capitale compie un nuovo passo per una struttura fondamentale. L'obiettivo? - scrive la sindaca - Rilanciare l'area pubblica ponendola a beneficio della collettività e del tessuto produttivo d'eccellenza".

I requisiti

"Nello specifico, l'area interessata - di circa 2.355 metri quadri, suddivisa in moduli - sarà destinata all'avvio di attività imprenditoriali secondo una doppia declinazione creativa e produttiva: fablab e coworking, artigianato d'eccellenza e makers. Gli spazi attrezzati - prosegue Raggi - potranno anche ospitare attività socio-culturali, educative, laboratoriali ed esperienziali, rivolte principalmente a famiglie, ragazzi e studenti. Vincolo per ogni attività economica: i principi di eco-compatibilità, trasparenza, equità e solidarietà, buona occupazione e partecipazione, in un quadro di coerenza con le destinazioni urbanistiche previste dal piano di utilizzazione dell'ex Mattatoio. La call - conclude la sindaca - è aperta a cittadini, esperti, operatori e stakeholder della comunità locale, anche riuniti in forma associata, le cui idee concorrano a migliorare il progetto di rifunzionalizzazione e rilancio dell'area durante il suo iter. Le proposte dovranno essere presentate entro il 9 maggio 2019 (45° giorno dalla pubblicazione dell'avviso)".