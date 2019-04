Roma, si tuffa in una fontana a Trastevere: multa da 450 euro

Un francese di 35 anni è stato bloccato dagli agenti della polizia locale dopo essersi tuffato nella fontana di Santa Maria in Trastevere a Roma. L’uomo è stato accompagnato al comando di via della Greca e dovrà pagare una multa di 450 euro. Il 35enne è stato sorpreso durante i controlli, oltre mille, effettuati dagli agenti nelle zone della movida cittadina e in particolare nei quartieri di Trastevere, piazza Bologna, piazzale delle Province, San Lorenzo.

Sequestrato cibo scaduto

Nel corso degli accertamenti sono stati effettuati alcuni sequestri di prodotti alimentari a causa di irregolarità amministrative. All'interno di un'attività commerciale nella zona di piazzale delle Province sono stati posti sotto sequestro 80 chili di alimenti scaduti: all'interno di alcune confezioni di pasta è stata rilevata perfino la presenza di blatte. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato multato per la cattiva conservazione dei cibi e per la vendita di alcolici fuori dall'orario consentito. Inoltre, un'informativa è stata inviata alla ASL di zona per le verifiche di competenza.