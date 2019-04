Trovato morto un clochard in centro a Roma, ipotesi malore

Nel centro storico di Roma, in Piazza Cairoli, è stato trovato morto un uomo, un senza fissa dimora polacco di 35 anni. Per accertare le cause del decesso sarà effettuata l'autopsia: al momento, si ipotizza il malore perché sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza. A dare l'allarme, intorno alle ore 12.30, una pattuglia della polizia locale di Roma che lo ha visto cadere a terra. All'arrivo del 118 gli operatori non hanno potuto dare altro che constatarne il decesso. L'identificazione è stata possibile grazie alla compagna dell'uomo, una ragazza italiana di 28 anni, che lo ha riconosciuto.