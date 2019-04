Roma, fugge a bordo di un'auto rubata ma si schianta: arrestato 19enne

Un 19enne nomade, domiciliato nel campo di via di Salone, a Roma, e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Casilina per aver tentato di sfuggire a un controllo a bordo di un'auto rubata.

L'accaduto

Nella notte tra giovedì 11 aprile e venerdì 12, in piazza dei Mirti, a Centocelle, i militari hanno notato il giovane a bordo dell'auto assieme ad altre due persone, e si sono avvicinati per un accertamento. Alla vista dei carabinieri, però, il 19enne ha accelerato e si è allontanato nelle vie adiacenti. La fuga è terminata a causa di una manovra azzardata, che ha dirottato il veicolo verso alcune transenne in via Pietro Rovetti, dove i carabinieri hanno bloccato il giovane. I complici sono riusciti a dileguarsi a piedi. Gli investigatori stanno indagando per identificarli.

Il giovane portato in caserma

Il 19enne, illeso malgrado l'impatto, è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. L'auto è stata riconsegnata al legittimo proprietario, che ne aveva denunciato il furto qualche giorno prima in zona Alessandrino.