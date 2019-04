Fiumicino: al via demolizione abuso edilizio a Passoscuro

Partono i lavori di demolizione per una costruzione che era stata edificata abusivamente in via Carbonia, a Passoscuro in provincia di Roma. Vi sarà realizzato un varco di accesso diretto al mare. Lo rende noto il vicesindaco di Fiumicino, Ezio Di Genesio Pagliuca. "E' finalmente iniziata l'opera di demolizione della costruzione che era stata realizzata abusivamente. Dopo anni, stiamo riuscendo a riqualificare un'area abbandonata al degrado e all'abusivismo -spiega Pagliuca - Lì creeremo un varco a mare, attrezzato, per restituire ai cittadini e ai turisti un pezzo del nostro splendido litorale". "Prosegue così l'abbattimento di opere abusive che era già iniziato qualche mese fa nell'area prospiciente le dune di Passoscuro e la Riserva naturale", conclude Di Genesio Pagliuca.