La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Permangono condizioni di locale instabilità a causa di correnti in quota più umide, innescate da una circolazione depressionaria defilata sul Mediterraneo occidentale. Molte nubi al mattino tra Toscana e Umbria, poi possibile instabilità a carattere disomogeneo, specie tra pomeriggio sera sulle zone interne; decisamente più asciutto sul Lazio. Venti sino a moderati da Ponente, in rotazione da NO la notte su mari toscani; deboli occidentali in quota, con rinforzi sul Lazio dalla sera/notte. Mari mossi, in temporanea attenuazione sotto costa.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2450m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente

La situazione meteo a Rieti

A Rieti nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti cinque millimetri di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2400m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,4 µg/m³.