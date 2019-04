Roma, carabinieri salvano neonato che rischia di soffocare

Due carabinieri della stazione di Roma Casalbertone hanno soccorso un neonato che stava per soffocare. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile, quando i due militari, di pattuglia in via di Casalbertone, hanno notato una madre in stato di agitazione con un fardello in braccio. Subito accorsi, i due hanno constatato che il piccolo, probabilmente a causa di un rigurgito, non riusciva a respirare. Uno dei militari, padre di un figlio piccolo, ha prontamente iniziato le operazioni anti-soffocamento, grazie anche alla preparazione fornita da un corso a cui aveva partecipato. In pochi minuti è stata effettuata la manovra di disostruzione delle vie aree e il neonato è tornato a respirare.

Trasportato in ospedale

Successivamente il bambino è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I dove è stato sottoposto ad accertamenti. I sanitari hanno comunicato ai genitori che il figlio non è in pericolo di vita e che le manovre dei carabinieri sono state provvidenziali e determinanti a scongiurare il peggio. Il piccolo è rimasto sotto osservazione. Usciti dall'ospedale, i familiari del neonato hanno abbracciato i due militari. "Quello che avete fatto non lo dimenticheremo mai", ha detto la nonna del piccolo ai carabinieri.