Roma, Raggi: “Chiude gestione commissariale, manteniamo gli impegni”

"Da oggi dovremmo ricominciare a sentirci tutti un po’ più leggeri - ha detto Virginia Raggi a margine di una serie di sopralluoghi in zona Tiburtina -, visto che con la chiusura della gestione commissariale del debito storico di Roma nel 2021 potremmo lasciare ai romani un'eredità positiva e non il solito debito che gravava sulle nostre spalle. A partire dal 2021 saremo in grado di diminuire l'Irpef oppure di utilizzare due miliardi e mezzo per aumentare i servizi e le opere".

"Tanto da fare ma tanto è stato fatto"

"Questa è una bella notizia - sottolinea la sindaca di Roma -, prima nessuno dei precedenti commissari, sindaci e Governi aveva pensato di alleggerire le spalle dei romani da misure assolutamente incomprensibile e fuori da ogni logica. Su questo dovremmo porre un po' l'accento, perché i romani hanno bisogno anche di notizie positive e questa lo è. Mi permetto di dire - conclude Raggi - che questo è un impegno che noi avevamo preso in campagna elettorale. Volta per volta stiamo portando a casa degli obiettivi. Un pezzetto per volta, stiamo riportando le cose a funzionare, c'è ancora tanto da fare però tanto è stato fatto e andremo avanti".