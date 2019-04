La situazione meteo in città

A Roma bel tempo per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Il maltempo si allontana verso i Balcani, favorendo così il ritorno a condizioni di tempo asciutto e in prevalenza soleggiato, fatta eccezione per qualche residuo fenomeno al mattino sulla Toscana orientale, nevoso a partire dagli 800m di quota; entro il pomeriggio cieli ovunque sereni o poco nuvolosi. Temperature in netto calo nei valori minimi, massime in lieve ripresa. Venti moderati da OSO a tutte le quote. Mari fino a mossi.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,6 µg/m³.