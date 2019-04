La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 33mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2250m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Tempo molto perturbato sulle regioni tirreniche a causa del passaggio di una perturbazione associata ad una profonda saccatura nordatlantica. Piogge diffuse e temporali evolveranno assumendo localmente carattere di forte entità sul Lazio dal tardo pomeriggio/sera. Al seguito del fronte aria più fredda raggiunge le regioni determinando un netto calo delle temperature e anche un calo della quota neve a fine evento fino verso i 1000m. Temperature in sensibile calo dalla seconda parte della giornata, specie in quota. Venti moderati dai quadranti meridionali, in rotazione ovest/sudovest; tra moderati e tesi da S/SO in quota. Mari molto mossi o agitati.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, sono previsti 37mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2150m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 31mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 2200m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 20,2 µg/m³.