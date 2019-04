Roma, proteste per l'arrivo di famiglie rom in centro di accoglienza

Proteste alla periferia est di Roma per l'arrivo di alcune famiglie rom in una struttura di accoglienza di via dei Codirossoni a Torre Maura. A scendere in strada alcune decine di abitanti. Durante la protesta sono stati incendiati tre cassonetti dei rifiuti ed è stata bloccata la consegna dei pasti all'interno della struttura. Sul posto è intervenuta la polizia. Secondo quanto si è appreso, le famiglie sono state trasferite dal Centro d'accoglienza di via Toraldo a Torre Angela. Roma, cassonetti date alle fiamme contro arrivo rom a Torre Maura