Roma, clochard picchiato e derubato: un fermo

È stato identificato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, già convalidato, il presunto responsabile di un violento pestaggio ai danni di un clochard tunisino di 46 anni, avvenuto nella tarda serata di venerdì 22 marzo scorso in piazza Indipendenza. Ad effettuare il fermo sono stati i carabinieri della stazione Macao.

Il pestaggio

La vittima, invalido civile, si era da poco assopita nel suo giaciglio quando è stato aggredito da due sconosciuti che lo hanno preso a calci e pugni e gli hanno rubato i pochi spiccioli in suo possesso. A seguito del pestaggio il 46enne non ha riportato gravi conseguenze: medicato in ospedale, è stato dimesso con 8 giorni di prognosi. Subito dopo, l'uomo è andato nella caserma di via Mentana a sporgere denuncia e i carabinieri si sono messi al lavoro per tentare di identificare il responsabile.

Le indagini

I militari sono riusciti a chiudere il cerchio intorno a un connazionale della vittima, un 28enne pregiudicato e senza fissa dimora, che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di rapina in concorso. Sono tuttora in corso le indagini per risalire all'identità del suo complice. Il 28enne è stato portato a Regina Coeli, il fermo è stato convalidato e confermata la misura della custodia in carcere.