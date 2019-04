Roma, si finge sordomuto per chiedere donazioni a passanti: denunciato

I carabinieri della compagnia Centro, a Roma, hanno denunciato un 23enne romeno che chiedeva donazioni fingendosi sordomuto. Il giovane mostrava ai passanti un falso certificato medico, nonché il modulo di un fantomatico 'Centro Regionale per Persone Portatrici di Handicap'.

La denuncia

Ad accorgersi della truffa è stato un carabiniere della stazione Piazza Farnese non in servizio, che, in abili civili, è intervenuto insieme ai colleghi dell'8° Reggimento Lazio, impegnati in un servizio di vigilanza. I militari hanno fermato il giovane e, dopo aver accertato la truffa, lo hanno denunciato. Sono stati sequestrati il falso certificato medico, attestante la finta invalidità del giovane, un modulo di adesione, e contanti per 170 euro, provento della truffa, trovati nelle tasche del 23enne.