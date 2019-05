Sono state effettuate alcune verifiche nella mattina di oggi, giovedì 21 marzo, per la caduta di detriti dal cavalcavia di via del Foro Italico su Corso di Francia, a Roma. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha momentaneamente effettuato un restringimento di carreggiata per effettuare i controlli. L'intervento ha interessato solo la corsia di destra, in direzione via Salaria, nel breve tratto da Corso di Francia alla galleria Fleming. Alcune pattuglie della polizia locale del gruppo Cassia si sono recate sul posto per agevolare la viabilità.