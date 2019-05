La situazione meteo in città

A Roma cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche nube in più nel pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Pressione in aumento a partire da Ovest che con gradualità scalzano la circolazione ciclonica instauratasi a inizio settimana. Giornata ventosa e fresca con nuvolosità variabile che insisterà fino a sera sul Lazio. Temperature stabili o in lieve calo nei minimi, in aumento nei massimi. Venti moderati o tesi da NE con rinforzi sulle coste. Mari poco mossi o localmente mossi sotto costa, anche molto mossi a largo.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordest.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 8°C. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 19,2 µg/m³.