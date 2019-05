Meteo a Roma: le previsioni di oggi domenica 10 marzo

La situazione meteo in città

A Roma giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata molto nuvolosa su Toscana, Lazio e Umbria pur con locali aperture specie sulle zone costiere; qualche pioggia o pioviggine sui settori toscani settentrionali e in generale a ridosso dell'Appennino entro fine giornata. Si segnala la possibilità di riduzioni di visibilità al primo mattino tra viterbese e umbria occidentale, prima dell'arrivo di nubi basse. Temperature senza particolari variazioni, su valori diurni ancora relativamente miti. Venti sino a moderati di Scirocco/Libeccio sulle zone interne, da Ponente al largo e in quota con rinforzi sui crinali laziali. Mari fino a mossi o molto mossi.

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. molto nuvoloso in serata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione meteo a Latina

A Latina cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso della giornata. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3200m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,5 µg/m³.