Fermato per un controllo mentre transitava in via Casilina, all’incrocio con viale Palmiro Togliatti, a Roma ha aggredito i carabinieri, colpendoli con calci e pugni, nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti. L’uomo, un 36enne nigeriano con precedenti, è stato però bloccato dai militari, che lo hanno arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di San Pietro lo hanno poi perquisito e nelle tasche hanno trovato decine di dosi di cocaina e 700 euro in contanti, ritenute provento dello spaccio.

La perquisizione nell’abitazione

Durante la successiva perquisizione nell’abitazione dell’arrestato, in zona Alessandrino, sotto al materasso del suo letto sono stati trovati 67 involucri contenenti oltre 750 grammi di eroina e materiale per il confezionamento. Il 36enne è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo, dove il suo arresto è stato convalidato e disposto il suo trasferimento in carcere a Regina Coeli. Gli esami tossicologici eseguiti sulla droga sequestrata hanno appurato che dall'eroina, con alto indice di purezza, si sarebbero potute ricavare oltre 10mila dosi.