Sciopero 8 marzo a Roma, orari e aggiornamenti

Disagi a Roma per gli scioperi proclamati per oggi, venerdì 8 marzo. Alla protesta hanno aderito alcune sigle sindacali anche in Atac, e il servizio delle linee metropolitane A, B e B1, sebbene le stazioni siano rimaste aperte e i collegamenti siano attivi, è ridotto. Risulta regolarmente in servizio la metro C.

Le altre linee

Partecipano allo sciopero anche i lavoratori di Cotral e Roma Tpl. Risulta chiusa la ferrovia Roma-Lido, mentre la Roma-Viterbo è attiva con riduzioni nelle corse. Possibilità di servizio limitato anche sulla linea Termini-Centocelle. Ripercussioni possibili in giornata su bus e tram.

Le zone a traffico limitato

La zona a traffico limitato diurna del centro storico e quella di Trastevere oggi, per facilitare gli spostamenti dei cittadini durante lo sciopero del trasporto pubblico, non saranno in vigore. Il transito è quindi consentito anche ai veicoli privi di permesso.

Data ultima modifica 08 marzo 2019 ore 11:25