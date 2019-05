Ambiente, uffici e strutture di Roma Capitale saranno ‘plastic free’

"Tutti gli uffici e le strutture di competenza di Roma Capitale saranno plastic free". E’ quanto annuncia il consigliere M5S Pietro Calabrese. L'Assemblea Capitolina infatti, dopo l'adesione della giunta alla campagna proposta dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, ha approvato ieri, giovedì 7 marzo, gli indirizzi attuativi del progetto. "Come fatto dal Ministro Costa - spiega ancora Calabrese, illustrando le aree d’intervento della risoluzione con un post sul suo profilo Facebook -, verranno installati distributori di acqua microfiltrata. Le stoviglie monouso in plastica verranno progressivamente sostituite con altrettante in materiali compostabili, o comunque riutilizzabili. I beni di consumo con imballaggi in plastica verranno gradualmente eliminati".

La transizione

"Una transizione così come permesso dalla normativa vigente - prosegue il consigliere M5S -, in base ai principi dell'economia circolare, e agli standard già previsti da strumenti come i Green Public Procurement, "acquisti pubblici verdi", e i Criteri Ambientali Minimi del nuovo Codice degli Appalti. I risultati saranno comunicati alla cittadinanza grazie al monitoraggio trimestrale, trasmesso alla Giunta dalla Direzione Rifiuti, che si occuperà anche di supervisionare l'adeguamento dei nuovi bandi per la fornitura dei beni alimentari", conclude Calabrese.