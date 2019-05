Meteo a Roma: le previsioni di oggi giovedì 7 marzo

La situazione meteo in città

A Roma giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Giornata molto mite caratterizzata da un flusso di correnti meridionali in graduale rinforzo. Il cielo si presenterà generalmente da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso. Qualche pioggia potrebbe interessare la dorsale appenninica e in maniera sporadica anche le aree pianeggianti e collinari, specie in serata. Temperature in ulteriore rialzo, specie nei valori minimi. Venti moderati da Sud/Sudest con ulteriori rinforzi sui litorali e sui rilievi. Mari molto mossi

La situazione meteo a Viterbo

A Viterbo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudest.

La situazione meteo a Latina

A Latina giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudest. Mare molto mosso.

La qualità dell’aria nel Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è bassa, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 24,5 µg/m³.